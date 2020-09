Ervaringsdeskundige Rutten kent belang krappe zege NAC: ‘Deze wedstrijden tellen het hardste’

,,Deze wedstrijden zitten er nu eenmaal tussen", Rutten analyseert als een gelouterde routinier. ,,En als je bovenin mee wilt gaan doen moet je zo vooral winnen. Bij VVV-Venlo heb ik ervaren dat we er in zo'n wedstrijd nog wel eens afgingen. Dus al met al ben ik tevreden. dat we hem over de streep trekken.”

,,Eigenlijk doen we onszelf tekort dat we het niet eerder hebben afgemaakt.” Voor de Bredanaars was het vrouwen en kinderen eerst in de slotfase in Helmond. De beslissende treffer van Sydney van Hooijdonk zorgde daardoor voor opluchting. ,,Zij gingen veel ballen erin pompen. Dan moeten we dat eigenlijk beter uitspelen en de grote ruimtes die er liggen afstraffen.”

Quote Ik ben vooral blij dat ik hier in de basis mag staan. En als dat linksback is, vul ik die positie met alle plezier in. Moreno Rutten

Op de Braak zag Rutten dat zijn ploeg nog wat hardleers is, met betrekking tot de start van de wedstrijd. Net als tegen Jong AZ (6-1 zege) kwam NAC ook nu maar moeilijk opgang. ,,We lieten ons door Helmond verrassen. Dat mag niet gebeuren. Vorige week gebeurde dat ook al. Laat het een leermoment voor ons zijn. De strafschop (benut door Dogan, red.) was een dankbaar kantelpunt.”

Blij met basisplaats

In het oosten van de provincie trad NAC aan met elf rechtspoten. Zo ook Rutten, die met zijn rechterbeen de linkerflank moest bestrijken. De vrolijke noot in de selectie van Maurice Steijn vindt het echter geen enkel probleem. ,,Ik vind dat niet erg, nee. Ik ben vooral blij dat ik hier in de basis mag staan. En als dat linksback is, vul ik die positie met alle plezier in."

,,Als je kijkt naar vier weken geleden en nu staat er een heel ander team", Rutten was een van de eersten die deze zomer in Breda neerstreek en zag daarna nog een handvol versterkingen daarbij komen. ,,Zeker op het ervaringsvlak zijn we omhoog geschoten. Daar ben ik blij mee. En wat er verder nog bijkomt is afwachten. Al is iedere versterking van harte welkom.”

Rutten benadrukt als slot van zijn betoog nog maar eens het belang van een driepunter in Helmond. De aanwezigheid van ervaringsdeskundigen in Breda lijkt een belangrijke factor te worden dit seizoen. ,,Deze wedstrijden tellen het hardste. Niet de toppers. Des te blij ben ik dat we nu hebben gewonnen.”