Ervaren Verschueren ziet positieve ontwikkeling bij NAC: ‘De sfeer is verbeterd’

videoArno Verschueren wil niet te zwaar tillen aan de nederlaag die NAC woensdag tegen het Belgische Lokeren leed. ,,Een verlies hoort bij de voorbereiding. De eerste helft was Lokeren de betere ploeg, maar na de rust creëerden we een paar kansen. Die maakten we echter niet af.”

De vele wisselingen maakten het voor de Bredanaars lastig elkaar te vinden. ,,In de voorbereiding is het altijd lastig, want je speelt met veel verschillende jongens. Het is nog even wennen. We moeten hiervan leren en dat meepakken naar de toekomst.”

De inmiddels ervaren Belg, voor het vierde seizoen in dienst van NAC, ziet een positieve ontwikkeling bij de Parel van het Zuiden. ,,Er zullen nog spelers bijkomen, maar de sfeer in het team is heel goed. Dat zie je ook in het spel op het veld. Het is veel verbeterd ten opzichte van vorig jaar. We gebruiken de komende weken om de start van de competitie aan te vallen.”

Verschueren weet wat er gevraagd wordt om te kunnen meedraaien bovenin de competitie. De Belg maakte al een promotie mee en houdt zijn teamgenoten regelmatig voor wat het losmaakt in de stad. ,,We hebben daar al veel over gepraat. De nieuwelingen zien zelf ook hoe de sfeer rond NAC is. Iedereen die de beelden van de promotie van enkele jaren geleden ziet, zal er honderd procent voor gaan.”