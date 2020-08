Ervaren Malone is de breker waar NAC naarstig naar zocht

De verdedigende middenvelder heeft zich woensdag voor twee jaar verbonden aan de Bredase club. Donderdag sluit hij de groep onder leiding van trainer Maurice Steijn. Zaterdag zal de speler, die naar verluidt ruim boven de ton per jaar gaat verdienen, zijn debuut maken in het oefenduel tegen Sparta.

ADO Den Haag

De 31-jarige Malone keert na acht jaar terug in de kraamkamer van de eerste divisie. Het podium waarop hij debuteerde als speler van Almere City. In zijn eerste twee profseizoenen (2008/2009 en 2009/2010) was hij nog wisselspeler. In de twee daaropvolgende jaren kwam hij in Almere in het blikveld van Steijn, destijds trainer van ADO Den Haag.

In de residentie diende Malone iets meer dan anderhalf jaar onder Steijn totdat de coach in februari 2014 zijn congé kreeg. De in Paramaribo geboren voetballer bleef ADO tot de zomer van 2017 trouw om te zwichten voor het geld en de ambities van FK Qabala uit Azerbeidzjan waarmee hij drie duels in de voorronde van de Europa League speelde. Onder andere de verloren dubbel tegen Panathinaikos.

Volhardenheid

Na een jaar in de voormalige deelrepubliek van de Sovjet-Unie te hebben gebivakkeerd, werd hij in 2018 door ADO weer in de armen gesloten. Een nieuwe aanbieding om zijn aflopende contract te verlengen, kreeg hij niet na het uitdienen van de tweejarige overeenkomst. Ondanks dat hij tot half februari standaard kon rekenen op een basisplaats.

Daarop besloot de krachtpatser dat hij voor een tweede keer zijn geluk in het buitenland wilde beproeven. Malone wordt een van de best betaalde NAC-spelers. De volhardendheid van Steijn in combinatie met een uitstekend salaris gemeten naar de normen van de eerste divisie, hebben zijn twijfels weggenomen.

Met 178 wedstrijden in de eredivisie en 77 in de eerste divisie heeft Steijn er niet alleen een ervaren speler bij. Maar ook de breker waar hij naarstig naar zocht. De trainer heeft nu met Malone (31), Moreno Rutten (27), Thom Haye (25) en Mounir El Allouchi (25) vier ervaren middenvelders die zich niet snel van de wijs laten brengen in de eerste divisie.