Erik Palmer-Brown maakt in Oudenbosch kennis met NAC

Palmer-Brown is speler nummer drie die overkomt van Manchester City. Eerder zijn middenvelder Luka Ilic en aanvaller Mohammed Aminu (stagiair) bij NAC aangesloten. Paolo Fernandes, de beoogde nummer tien van het elftal, zal op korte termijn terugkeren, terwijl in de de Australische media donderdag viel te lezen dat Manchester City op het punt staat wonderkind Daniel Arzani in te lijven. NAC en Club Brugge worden in dat geval genoemd als mogelijke clubs die de Australische tiener kunnen huren.