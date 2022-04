Erbarmelijk NAC verliest van Utrechtse beloften op natte avond in lege Galgenwaard

NAC is maandagavond op pijnlijke wijze onderuit gegaan. Op bezoek bij Jong FC Utrecht kwam de ploeg tandeloos voor de dag. In de slotminuut van de officiële speeltijd ging het onderuit. Het was aan Nick Olij te danken dat de schade in de Domstad niet groter was.

In een troosteloos decor moest NAC zich maandagavond presenteren. In de stromende regen, koukleumend door de snijdende wind, waren 273 fanatieke afgezanten van The Yellow Army een lichtpuntje in de verder ruim twintigduizend lege stoeltjes van Stadion De Galgenwaard. Ezechiel Banzuzi keerde terug in het elftal van trainer Edwin de Graaf. Ook Jethro Mashart en Yassine Azzagari mochten aan de aftrap verschijnen. Ze vervingen Naoufal Bannis en de geblesseerde Ruben Ligeon en Sabir Agougil.

De Graaf koos voor een kleine tactische twist ten opzichte van het teleurstellende duel met Jong Ajax van vrijdagavond (0-0). Moïse Adiléhou startte als rechtsback, terwijl Dion Malone in het centrum van de defensie de opbouw moest verzorgen. ‘Ody’ Velanas begon vanaf de flank en Banzuzi als aanvallende middenvelder. Het zou meer grip op de wedstrijd moeten opleveren.

NAC belabberd

Niets bleek minder waar. NAC kwam in de eerste helft belabberd voor de dag. Aanvoerder Nick Olij was - net als vrijdag - de enige die man die zich aan de malaise kon onttrekken. Keer op keer stond de doelman op zijn post. Vier keer moest Olij het eerste bedrijf uiteindelijk optreden, waarvan een bal in de korte hoek vlak voor rust zijn pronkstuk was. Een wilde uithaal van een Utrechtse belofte kon hij over kijken.

Daartegenover kon enkel Velanas een keer het zestienmetergebied van de thuisploeg aanvallen. De linkermiddenvelder trok naar binnen, kwam door aan de rechterkant en werd bediend door Azzagari. Jeredy Hilterman stond bij de tweede paal klaar om de bal binnen te lopen, maar Velanas ging voor eigen succes en schoot hard voorlangs.

Na de hervatting - tot grote hilariteit van het beperkt aantal toeschouwers opgehouden door niet stoppende sproeiers op het veld - was het al niet veel beter. De ontevreden De Graaf probeerde zijn elftal wakker te schudden door Mario Bilate en Naoufal Bannis in de ploeg te brengen voor de slecht spelende Hilterman en fletse Banzuzi. Ondertussen was Olij alweer twee keer op zijn post geweest om NAC overeind te houden. Azzagari schoot aan de andere kant wild over.

88e minuut een schot op doel

Terwijl de versterking van de frontlinie een aanzet moest zijn voor een offensief was het juist de thuisploeg dat het betere spel bleef laten zien. Het verzet van NAC was zeker in aanvallend opzicht matig. Al was Adiléhou, de beste veldspeler in de formatie van De Graaf, enkele malen geestdriftig op zoek naar een opening. Echte kansen kwamen er nauwelijks. Sterker, NAC pas in de 88ste minuut op doel. De poging van Bilate werd echter in de kiem gesmoord. Ook niet met Boris van Schuppen in de ploeg, die het moest doen met zeven minuten (exclusief blessuretijd) speeltijd.

Daardoor verspeelde NAC opnieuw punten. En niet twee, maar drie. Want de thuisploeg schoot in de slotminuut van de officiële speeltijd via Almqvist ineens wel raak. Na een forse nederlaag bij Helmond Sport (4-0) en gelijkspel tegen Jong Ajax (0-0) scoorde het eveneens voor de derde wedstrijd op rij niet. Een bittere pil voor de meegereisde supporters, die snakten naar een hoogtepunt.

Jong FC Utrecht - NAC 1-0 (0-0).

Opstelling: Olij; Adiléhou, Malone, Bakker, Mashart; Azzagari (84. Van Schuppen), Cagro; De Rooij, Banzuzi (66. Bannis), Velanas; Hilterman (59. Bilate).

