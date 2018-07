Entree Van Anholt bij NAC laat op zich wachten, Kastaneer apart van de groep

Aangekomen in week vier van de voorbereiding valt bij NAC een aantal zaken op. Pele van Anholt is nergens te zien op het trainingsveld, Gervane Kastaneer volgt evenals Grad Damen en Giovanni Korte een individueel (herstel)programma en Luka Ilic is terug naar Servië om zijn werkvergunning te regelen.

Met name met Van Anholt wil het blijkbaar niet vlotten. De verdediger behoort samen met de linksbacks Greg Leigh en Jurich Carolina en de vleugelaanvallers Mikhail Rosheuvel en Kastaneer tot de spelers die deze zomer een meerjarig contract tekenden bij NAC. Van Anholt is echter de enige die in vier oefenduels niet eenmaal tot de wedstrijdselectie behoorde, terwijl Kastaneer tegen Victoria’03 drie kwartier meedeed en tegen Sparta een half uur kreeg. Sheffield Wednesday liet hij zaterdag vanwege lichten klachten aan zich voorbijgaan.

In het kader van de nieuwe privacywetgeving heeft werkgeversorganisatie FBO de betaald voetbalclubs geadviseerd om ‘zeer terughoudend’ te zijn met het verstrekken van mogelijke privacygevoelige informatie van medewerkers (lees: blessures van spelers). Het is daarom niet geheel duidelijk wat de status is van Van Anholt.

Te vroeg

Het heeft er echter alle schijn van dat Van Anholt deze oefencampagne niet meer in actie komt. Excelsior zaterdag komt sowieso te vroeg, evenals Konyaspor drie dagen later. Blijft alleen zaterdag 4 augustus over als NAC spart met de beloften van Manchester City.

Van Anholt scheurde elf maanden geleden zijn kruisband af. Uit voorzorg werd hij in de potjes met de amateurclubs aan de kant gehouden. Daarna ontbrak hij in Manchester bij het trainingskamp. Hij worstelt nog steeds met zijn fit- belastbaarheid, concreet met de laatste fase van zijn herstel.

Kastaneer speelde in december zijn laatste serieuze wedstrijd speelde voor Kaiserslautern in de 2. Bundesliga en heeft tijd nodig om in het ritme te komen, is de conclusie na een maand voorbereiding.