Engelse Brighton wil Van Hecke, Malone niet naar NAC

De begeerde middenvelders Dion Malone en Deroy Duarte hebben NAC in de wachtstand gezet of zelfs afgezegd, terwijl de transfersoap rond Jan Paul van Hecke een nieuwe wending krijgt. De centrale verdediger is in het vizier van de Premier League gekomen.

De late en onverdiende 1-0-zege woensdagavond op hoofdklasser Baronie, doelpunt Gylermo Siereveld, is bijzaak voor NAC. Het is wachten op inkomende en uitgaande transfers. Zoals met Van Hecke waarvoor Brighton & Hove Albion zich heeft gemeld.

Meerdere goed ingevoerde bronnen zeggen dat de Engelse club de centrale verdediger wil overnemen en bereid is aan de vraagprijs van ruim twee miljoen euro te voldoen. NAC laat weten dat het allemaal nog veel te prematuur is en dat er interesse is van meerdere clubs. Het akkoord tussen NAC met AS Monaco over Van Hecke van begin juni lijkt een zachte dood te sterven.

Koelkast

Ondertussen heeft de clubloze Malone bij Steijn aangegeven dat hij voor zijn kans in het buitenland gaat. ,,Die tijd geven we hem", zegt de NAC-trainer. ,,Mocht hij over één tot twee weken veranderen van mening en wij hebben niet de juist man gevonden, dan meld ik me weer bij hem. Voorlopig staat het in de koelkast."

Het vastleggen van Duarte is onhaalbaar gebleken. Steijn: ,,Hij wil zelf niet bij NAC spelen, niet in de eerste divisie. Daar lopen we veel tegenaan. Zonde, want het is een hele goede speler. NAC is een geweldig mooie club, dat vinden we allemaal. Ik weet zeker dat als wij in de eredivisie zouden spelen, dat wij het van acht, negen ploegen winnen en spelers voor NAC kiezen. Nu zeggen ze: Keuken Kampioen Divisie. Wij moeten met veel overredingskracht komen en ze iets kunnen bieden. Dat is lastig."

Beperkt budget

Dat Torino Hunte tegen Baronie evenals tegen BSC en Heerenveen 45 minuten meedeed, had een reden. ,,Vrijdag hebben we een pittige training en zondag wil ik hem langer laten spelen. Na het trainingskamp neem ik een beslissing. Maar ook dat is weer afhankelijk van wat er nog meer op de markt is, het is niet zo makkelijk."

De aanwezigheid van de niet inzetbare Greg Leigh en Anouar Kali, die samen een kleine drie ton aan salaris opstrijken, maakt het nog moeilijker. Vanwege hun blessures zijn ze momenteel niet geschikt als handelswaar. ,,Vervelend, omdat we willen schakelen, maar niet kunnen schakelen omdat we een beperkt budget hebben. We blijven vrolijk doorwerken. Jammer is het wel. We gaan onze derde en straks vierde week in. Na zondag moeten we tegen ADO, Sparta en RKC wel een representatief elftal hebben. Daarna begint de competitie al."

Mager

Steijn herhaalt dat NAC smacht naar doelpunten, creativiteit en een breker op het middenveld. ,,Ik vond het vandaag erg matig. Niet alleen de jonge jongens ook de ervaren spelers. Het was heel slordig, in algemene zin heel matig. Ze hebben niet echt aan de deur gerammeld. We komen kwaliteit tekort en de selectie is heel mager. Voorin moeten we ons echt gaan versterken."