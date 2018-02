Elftal NAC op de schop: Vloet, Verschueren en Meijers gepasseerd

Vreven offert geen mannetje op aan Mahi

13:52 Zo ogenschijnlijk rustig als het bij NAC is, zo onrustig is het bij de tegenstander van vanavond. ,,Er is heel veel gebeurd in Groningen”, zegt NAC-trainer Stijn Vreven. ,,En nog steeds. Met de coach, met de technisch directeur, met de supporters en met spelers die niet willen invallen of ruzie met elkaar hebben.”