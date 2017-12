El Allouchi: ‘Zo dominant en dan toch verliezen’

Mounir El Allouchi schudde na afloop van het met 1-2 verloren duel met FC Twente zijn bezwete hoofd. ,,Ik kan het nog steeds niet geloven”, zei hij zo’n tien minuten nadat scheidsrechter Siem Mulder de partij midden in een blessurebehandeling heeft afgefloten. Hij trok de capuchon van zijn lange jas stevig over zijn hoofd en stak de handen diep en de zakken. ,,Wij voetballen zo goed, zo dominant, hebben zoveel controle over de wedstrijd en dan toch verliezen. Met alle respect, maar tegen dit FC Twente had dat niet mogen gebeuren.”

Heel NAC wees geëmotioneerd naar de invloed van arbiter Mulder op het duel. Hij zou NAC twee penalty’s hebben onthouden en bij de 1-2 van FC Twente geen corner maar een vrije voor NAC hebben moeten fluiten. ,,Ik ben de laatste die iets over de scheidsrechter zal zeggen, maar op een gegeven moment stapelde het zich wel op”, vond El Allouchi. Eerlijkheidshalve erkende hij dat NAC vooral voor rust was vergeten om het overwicht om te zetten in grote kansen. ,,Het is een beetje ons manco. We hadden niet echt het killersinstinct.”

Nonchalant

De eerste helft tegen een onvoorstelbaar zwak FC Twente had NAC wel in slaap gesust bleek uit de woorden van trainer Stijn Vreven en El Allouchi. ,,In de rust zei ik dat we vooral niks moesten veranderen”, vertelde Vreven na afloop. ,,We hadden gewoon scherper aan de tweede helft moeten beginnen. We werden een beetje nonchalant”, bekende El Allouchi.

Assaidi wist er wel raad mee. ,,Eigenlijk mag je zo iemand niet vrij laten schieten”, zei Meijers over de 0-1. ,,Misschien had ik moeten uitstappen, maar als één van ons zijn zone verlaat ontstaan er gaten omdat zij met twee spitsen spitsen”, zo verwoordde hij dilemma waar Assaidi dankbaar gebruik maakte.

El Allouchi zuchtte nog maar een diep. ,,Ik ben vooral teleurgesteld. En je kunt wel zeggen dat FC Twente niets in te brengen had, maar uiteindelijk winnen ze wel. Zo zwak waren ze dus ook weer niet.”