El Allouchi zag een hoop bekenden bij BSC: ‘Leuk om tegen jongens uit Roosendaal te spelen’

Van 19.000 supporters in het Rat Verlegh Stadion naar gemiddeld zo'n 2.000 supporters bij Lommel SK. Het zal even schakelen worden voor Arno Verschueren, vorig seizoen een vaste waarde bij NAC, maar onlangs overgenomen door Lommel SK. ,,We staan hier aan het begin van een mooi project."