El Allouchi: ‘Willem II wist het op een gegeven moment niet meer’

Hij had alle reden om lachend van het veld stappen, vond Mounir El Allouchi. ,,Maar laat ik voorop stellen dat je niet tevreden moet zijn met een punt”, vertelde de middenvelder, voor hij hét verhaal van de wedstrijd vertelde. Dat was er één van een elftal dat zich hervonden heeft. ,,We waren heer en meester, dacht ik. Willem II kon er bij vlagen iets tegenover stellen met voorzetten en uit stilstaande situaties, maar als je zag hoe wij hen van het kastje naar de muur konden spelen, dan waren we 75 minuten lang de betere ploeg.”

Ook trainer Stijn Vreven liet in de kleedkamer weten trots te zijn op zijn elftal ondanks de magere beloning. Er zijn eerder op eenzelfde manier puntjes gepakt die met meer chagrijn in ontvangst werden genomen. ,,Natuurlijk hadden we moeten winnen”, stelde El Allouchi duidelijk. ,,Maar 1-1 bij Willem II uit, in zo’n ambiance waarin iedereen tegen ons is, daar heb ik alleen maar complimenten voor het team voor. We komen toch op een volwassen manier terug. Nogmaals tevreden mag je niet zijn, maar we waren dominant in niet zo maar een uitwedstrijd.”