El Allouchi: ‘We hebben het al twee keer laten zien, waarom in de Kuip niet weer?’

In aanloop naar de halve finale van NAC tegen Feyenoord heeft ervaringsdeskundige Mounir El Allouchi al een paar keer moeten vertellen hoe het is om te winnen in De Kuip. ,,Sommige jongens hebben daar nog nooit gespeeld. Ze vroegen me hoe het was om daar te winnen. Nou, dat was onbeschrijfelijk."

,,Dat gevoel is geweldig, het was ook de eerste keer in competitieverband”, haalt de middenvelder herinneringen op aan de 0-2-zege in 2017. ,,Die wedstrijd hebben verschillende spelers gezien. Ze hebben mij gevraagd hoe de sfeer is. Het enige dat ik kan meegeven is: zet je schrap. Maar die wedstrijd is geen voorbode voor morgen. Het zal moeilijk worden, maar we zijn niet kansloos.”

Geweldig

El Allouchi kijkt uit naar het treffen. ,,Feyenoord-uit is een van de mooiste wedstrijden die je kunt spelen in Nederland. De Kuip is een geweldig stadion, met dat publiek, vol passie.” Ook voor de middenvelder, die al het nodige heeft meegemaakt bij NAC, is het een bijzonder duel. ,,Het is geen normale wedstrijd, het is de halve finale. Dat is speciaal voor iedereen. Natuurlijk komt daar een bepaalde spanning bij kijken, maar daar moet je niet onder lijden.”

,,We zijn zeker niet kansloos”, herhaalt hij. ,,We hebben het al twee keer laten zien. Tegen PSV en AZ hebben we aan de buitenwereld laten zien dat we vanuit onmogelijke positie iets kunnen. Waarom kan dat morgen niet weer?”