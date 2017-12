El Allouchi trekt boetekleed aan: 'Dit verlies komt door mij'

'Resultaat is kut..., maar ik houd vertrouwen in mijn ploeg'

21:31 ,,Opnieuw verliezen we door een individuele fout, erg frustrerend.” Dinsdag ging Nigel Bertrams in de fout bij de 0-1 van FC Twente (1-2), zaterdag leidde Mounir El Allouchi de enige treffer van Heerenveen (1-0) in met een verkeerde breedte bal. Trainer Stijn Vreven sprak daarom van ‘een zure nederlaag’ in Friesland.