El Allouchi terug in de basiself van NAC na een wedstrijd schoring

,,Mounir komt terug in de elf. Verder ben ik niet voornemens om veel te veranderen.” Wel denkt Ruud Brood, die Mounir El Allouchi ten koste van Gialnuca Nijholt inpast, aan het overvolle programma deze maand. Met om de hoek de thuiswedstrijd met FC Emmen (12 april) is doseren het toverwoord.

Het onder Brood opgeleefde NAC gaat zaterdag (20.45 uur) op bezoek bij Heracles dat dinsdag op eigen veld met 3-4 van Willem II verloor nadat het vier dagen eerder tegen de verhouding in op kousenvoeten De Graafschap drie punten afhandig maakte. ,,Ik houd er rekening mee dat het voor spelers de derde wedstrijd in zeven dagen is”, zegt Brood vrijdagmiddag na de afsluitende en besloten training. ,,VVV met tien man kostte heel veel energie. Daar letten wij als staf op. Dat neem ik mee. Misschien dat we een of twee pionnen veranderen.”

Van Anholt

Rechtsback Pele van Anholt zal zich na zijn flater tegen VVV en de matige eerste helft bij Excelsior serieus zorgen maken. Khalid Karami is inmiddels weer hersteld van zijn hakblessure en werd woensdagavond in de rust al ingebracht. ,,Pele is normaal gesproken een redelijk stabiele jongen. Ik wilde zien hoe hij omging met de teleurstelling (schuldig aan de 0-1 van VVV, red.) van de vorige wedstrijd. Hij had het moeilijk. Karami vond ik wat vaster, ook in de drive naar voren.”

Terugblikkend op de 1-2-zege tegen Excelsior is Brood verbaast en verrast over het gemak waarmee zijn elftal voor het Rotterdamse doel opdook. ,,Ik heb geen enkel team gehad die in twee wedstrijden zoveel kansen heeft gecreëerd. Dat vind ik extreem, terwijl VVV en Excelsior de eerste kans die ze krijgen binnen schieten. Daar ben ik wel een beetje jaloers op. Ik verwacht tegen Heracles een andere wedstrijd.”

Directer

De trainer rept, uiteraard, over belangrijke punten die voor een zekere degradant als zuurstof dienen. ,,Ik kijk ook verder. Want als we de fouten van Excelsior tegen een betere tegenstander maken, komen we niet meer terug in de wedstrijd. Het voordeel is dat we zijn ver in het seizoen en het kort dag is waardoor ik directer ben. Ik verwacht niet dat we tegen Heracles zoveel mogelijkheden krijgen. Het zou daarom fijn als er gelijk een balletje binnen ligt.”