El Allouchi schuldbewust: ‘We waren sloom en hebben gefaald’

De NAC-middenvelder is onzichtbaar tegen Willem (2-0-nederlaag), zoals iedereen dat is met een geelzwart shirt aan. ,,Het laatste wat wij moeten doen, is zoeken naar excuses, wij hebben gefaald. Punt uit. Ik heb vaker wedstrijden verloren, maar deze…, deze is echt pijnlijk hoor. Normaal weet ik wat ik moet zeggen, maar nu. 2-0 verloren. En terecht ook. Ik had er veel vertrouwen in, omdat we goed de winterstop zijn uitgekomen. Op alle vlakken zijn we afgetroefd. Bizar. Iedereen was heel matig. De eerste helft waren we sloom, dat voelde ik aan alles. Willem II was net iets scheper, net iets sneller, ze wonnen alle duels.”