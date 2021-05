El Allouchi schiet NAC voorbij MVV, vier ploegen strijden op slotdag om directe promotie

Vier ploegen strijden komende woensdag om die felbegeerde plek twee. NAC moet daarbij hopen dat De Graafschap, Go Ahead Eagles én Almere City punten laten liggen én zelf natuurlijk winnen van kampioen Cambuur.

Tegen MVV, de laatste reguliere thuiswedstrijd van het seizoen, hield Maurice Steijn vast aan de elf spelers die afgelopen maandag wonnen van NEC. Dus met Ramon Hendriks als linksback en Marouan Azarkan als rechtsbuiten. Steijn keerde terug op de bank na een aantal dagen quarantaine na zijn veelbesproken reis naar Ibiza.

Penalty

NAC was de bovenliggende partij in Breda. Het tempo lag echter te laag om de bezoekers uit Maastricht pijn te doen. Verder dan een hoop corners kwam de thuisploeg niet. Totdat de bal na een halfuurtje op de stip ging. Mounir El Allouchi wilde uit halen, werd gehaakt en benutte zelf de toegekende penalty: 1-0. Het was de derde wedstrijd op rij dat de Roosendaler scoorde vanaf elf meter.

Dat Azarkan vijf minuten voor rust een grote kans om zeep hielp, hij kapte zichzelf vrij en schoot veel te zwak in, was verder het enige noemenswaardige uit de eerste helft. Het begin van de tweede helft was evenmin het aangluren waard.

Hoogtepunt

Na 67 minuten voerde Steijn een driedubbele wissel door en bracht Michaël Maria, Colin Rösler en DJ Buffonge voor Hendriks, Adiléhou (allebei met geel op zak) en Azarkan. De wedstrijd leek als nachtkaars uit te gaan, MVV was immers nooit bij machte om het NAC lastig te maken, totdat het een minuut of tien voor tijd 2-0 werd. Doelman Mike Havekotte kwam buiten de zestienmeter in botsing met Sydney van Hooijdonk, het doel was leeg en van grote afstand schoot El Allouchi raak. Zijn dertiende treffer van het seizoen. Het hoogtepunt in een verder slaapverwekkende wedstrijd.

Strijd om plek twee

Omdat De Graafschap gelijkspeelde tegen Jong Ajax (1-1), Go Ahead Eagles en Almere City wél wonnen strijden er op de laatste speeldag vier ploegen om directe promotie. Het verschil tussen De Graafschap en NAC is drie punten, de Bredanaars hebben een beter doelsaldo. Almere en Go Ahead hebben één puntje meer dan de Parel van het Zuiden. NAC gaat woensdag op bezoek bij Cambuur, De Graafschap ontvangt Helmond Sport, Go Ahead speelt uit tegen Excelsior en Almere treft Jong PSV. Een zinderende ontknoping volgt. De play-offs beginnen op zaterdag 15 mei.

Opstelling NAC: Olij; Schouten, Adiléhou (67. Rösler), Malone, Hendriks (67. Maria); Fiorini, Haye, El Allouchi (85. Jansen); Azarkan (67. Buffonge), Van Hooijdonk (85. Venema), De Rooij.

