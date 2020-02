El Allouchi over zijn prachtgoals tegen Jong Ajax: ‘De tweede was het mooist’

videoMounir El Allouchi was maandagavond tegen Jong Ajax de grote man met twee weergaloze treffers (2-4). ,,Ik denk dat de tweede het mooist was. De eerste was ook mooi, maar de tweede was moeilijker”, verkoos de middenvelder zijn schot van grote afstand boven zijn halve omhaal.

De 2-2 was een halve omhaal vanuit een moeilijke hoek, de 2-4 een schot van afstand over de keeper. Over die tweede goal: ,,Hij kwam met een stuit, waardoor ik 'm in één keer moest nemen. Ik raakte 'm gelukkig goed, hij viel prachtig in het mandje.”

Over de halve omhaal grapte El Allouchi: ,,Ik ben wel klein, maar ook acrobatisch, haha.” Zijn prachttreffers volgden na een aantal slappe pogingen. ,,Ik heb een stuk of zeven keer op doel geschoten. Het is geen excuus, maar het veld was niet geweldig. De bal kwam twee keer hobbelig op me af. Ik wilde 'm dan gecontroleerd schieten, maar had moeite om de bal te drukken.”

Na zijn treffer tegen AZ in de kwartfinale van de beker was El Allouchi dus opnieuw trefzeker in een belangrijk duel. ,,Een heel mooie week. Laten we hopen dat we die vrijdag mooi kunnen afsluiten”, besloot hij.