El Allouchi over veldspel NAC: ‘Heel degelijk, niet geweldig, maar hier kunnen we op gaan bouwen’

videoMounir El Allouchi sprak van een probleemloze avond tegen NEC. ,,Al kregen zij in de eerste tien minuten een enorme kans, als die er in gaat, wil ik het nog wel eens zien. Maar daarna zijn we wakker geschrokken en hebben we een heel degelijke overwinning behaald.”

,,Er is heel veel kritiek geweest op ons spel en dat was terecht vind ik. Op z'n zachtst gezegd: we hebben heel matige wedstrijden gespeeld. Ik heb wel eens met zo'n kop voor de camera gestaan, dat ik het gewoon effe niet wist.” Dat was tegen NEC anders, oordeelde de middenvelder. ,,Vandaag hebben we het wel goed opgepakt. Het was heel degelijk, kijk, het was niet geweldig, maar wel drie, vier stappen beter dan de vorige wedstrijden die we hebben gespeeld. Daar kunnen we op gaan bouwen.”

Penalty

Met een benutte penalty zorgde hij na tien minuten voor de 0-1, na een fase waarin NEC op voorsprong had kunnen staan. Zijn tweede rake strafschop op rij, na die tegen Excelsior. Deze was beter genomen, vond hij zelf. ,,Vorige week was ik aan het wachten op de keeper, dat doe ik bewust. Maar hij bleef heel lang staan, ik twijfelde een beetje en schoot 'm maar net langs hem. Nu dacht ik: ik kies gewoon een hoek. De doelman bleef opnieuw lang staan, maar gelukkig schoot ik 'm feilloos binnen. Een belangrijke goal.”

Na de 0-2 tien minuten later was de wedstrijd zo goed als in de tas. ,,Sterker nog: ik denk dat we hier met zeker 0-3 of 0-4 hadden kunnen winnen als we de kansen beter hadden uitgespeeld. Maar 0-2 tegen NEC, dat één plek onder ons staat, daar teken je van tevoren voor. Vooral gezien de manier waarop.”

Play-offs

Zo sloot NAC een roerige week goed af en kan in de laatste twee wedstrijden gebouwd worden aan een strijdwijze voor in de play-offs. Wie dan de tegenstander is, zoals het er nu voor staat zou dat NEC zijn, maakt El Allouchi niet uit. ,,Play-offs is gewoon iets anders: qua sfeer, manier van spelen, er komen bepaalde krachten naar boven. Spanning speelt een rol. Heel apart is dat. Het gaat om wedstrijden winnen, het maakt niet uit hoe. Voor mij maakt het niet uit tegen wie. Volendam speelt bijvoorbeeld geweldig voetbal, heel vrij, maar dat wil ik in de play-offs nog wel eens zien. Op dat moment maakt het niet uit tegen wie je speelt.”

