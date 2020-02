El Allouchi over Hyballa: ‘Niet mauwen, hard trainen, bikkelen en je best doen’

,,Het begin was slecht, de reactie na de 2-0 uitstekend. Daar hecht ik veel waarde aan.” Roger Riera, maandag zijn 25ste verjaardag vierend met een zwaarbevochten zege, voelt dat het vertrouwen bij NAC met de dag groeit. ,,We gaan vooruit, anders winnen we niet van PSV en AZ en halen we Jong Ajax er niet uit na een slijtageslag. Je kunt discussiëren of iemand goed speelt of niet, maar de inzet van een speler mag nooit een punt van discussie zijn. Dat is wat de mensen eisen en dat is wat wij nu laten zien. ”