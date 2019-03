El Allouchi over degradatiestrijd: ‘Afstand is groot, maar we moeten wel door’

Spelers NAC gaan keihard af en laten het helemaal lopen tegen FC Utrecht: 0-4

0:22 Wat de spelers van NAC zaterdagavond laten zien, of eigenlijk niet, voelt als een klap in het gezicht naar alles en iedereen die verbonden is met de Bredase club. Het optreden tegen FC Utrecht is gênant en doet negentig minuten lang pijn aan de ogen. Alsof de hekkensluiter een snipperdag heeft opgenomen en geen zin heeft om te werken.