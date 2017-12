El Allouchi opgelucht: 'Maar we hadden er meer kunnen maken'

De eerste zege sinds 23 september, pas de tweede overwinning in eigen huis dit seizoen, deed zichtbaar veel goeds. Broodnodig, niet alleen omdat NAC aan de wedstrijd begon als hekkensluiter (na de zege van Roda JC), maar ook om die reeks van zeven duels zonder zege weg te spoelen. ,,De afgelopen weken waren lastig. We zitten in een lastige fase. Lekker dat we deze wedstrijd winnen.”

,,Pas na de 3-1 wist ik dat de zege binnen was. Je zag het aan de spelers van Excelsior: ze zaten er doorheen", vertelde El Allouchi. De middenvelder was ook blij voor het hondstrouwe Bredase publiek. NAC won het publiek al snel voor zich, zondagavond. ,,We begonnen fel, dat was de opdracht. Het publiek er achter krijgen en snel scoren”, lichtte El Allouchi toe. De goede start met een handvol grote kansen leverde voor rust toch maar één treffer op. ,,We scoren toch te moeilijk”, wist de middenvelder ook. ,,We maken er vandaag drie, winnen met 3-1, maar dat hadden er meer kunnen zijn.”