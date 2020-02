El Allouchi neemt het op voor Dogan: ‘Denk je dat hij niet wil scoren?’

,,Kansen, kansen en nog meer kansen", zegt Mounir El Allouchi. ,,Het is een repeterend verhaal. Bij rust moeten we met 0-2 of zelfs 0-3 voorstaan. Excelsior krijgt een kans en maakt die wel prima af. We kunnen deze wedstrijd nog winnen met Dogan, die moet 'm prikken op het laatst. Als hij die had gemaakt, was ik naar Breda teruggerend."

Een spits die twee, drie honderd procent kansen krijgt en niet scoort, is een spits die kritiek krijgt. Dat weet ook El Allouchi. ,,Een spits wordt afgerekend op zijn doelpunten en vandaag (gisteren, red.) heeft hij niet gescoord. Tuurlijk wil hij scoren. Denk je dat hij niet wil scoren? Dat de bal er nu niet ingaat, is klote. Dogan is een supergoede vriend van mij. Het eerste wat ik tegen hem zeg is: 'Luister, doorgaan.' Shit happens man."

Aanspeelpunt

Vier wedstrijden, 360 minuten en één schamel doelpunt voor Dogan in 2020. ,,The life of a striker", zegt El Allouchi. Ofwel, het leven van een spits wordt verteld aan de hand van doelpunten. ,,Als een keeper een fout maakt, maken ze hem kapot. Als een middenvelder zijn man laat lopen, is hij aan de beurt. Een keeper kan een goede wedstrijd spelen, maar één blunder en hij is de pineut. Dat is met een spits ook het geval."

,,Ik denk wel dat hij een spits is, maar wel een ander type spits dan Sydney van Hooijdonk", vervolgt El Allouchi. ,,Dogan is meer een voetballende speler. Dan moet je lopende jongens hebben die naar binnen komen, Sydney is langer en meer een aanspeelpunt. Dogan is een goede spits voor ons, dat kan hij zeker. Wij hebben alle vertrouwen in hem."

Volledig scherm El Allouchi krijgt bezoek van Burger. © BSR Agency