El Allouchi na nederlaag tegen FC Volendam: ‘We zijn weggespeeld’

,,In de eerste helft zijn we weggespeeld, we kwamen totaal niet in ons spel. We konden geen druk zetten, dat was wel ons plan. Waar dat aan lag? Het kan ook aan Volendam liggen. Zij speelden vrijuit, zonder druk, speelden ons weg en kregen ook kansen”, oordeelde de man van de 1-1 in de tweede helft.

,,In de rust hebben we gezegd wat we ervan vonden: helemaal niks, dus. De trainer, of de assistent (Maurice Steijn kreeg rood, red.), heeft aangekaart dat we vanaf minuut één opportunistisch moesten gaan spelen in de tweede helft. Hoe je 'm wint of gelijk speelt, maakt niet uit, maar we moesten in alle aspecten verbeteren: in de duels komen, linies dichter bij elkaar, meer druk zetten. Het was niet geweldig, maar stukken beter”, aldus El Allouchi.

Doordat De Graafschap gelijkspeelde is het gat naar de tweede plek nu vijf punten. Almere City, dat de derde plek overneemt van NAC, heeft drie punten meer. ,,Het staat nog dicht bij elkaar”, ziet El Allouchi. ,,Voor deze wedstrijd was het doel hetzelfde als het nu is. We moeten volgende week winnen.”

Bekijk hier het interview: