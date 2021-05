El Allouchi na intense halve finale met NAC: ‘Als je het over NOAD hebt, was dit het perfecte voorbeeld’

videoMounir El Allouchi schoot NAC met zijn beslissende strafschop naar de finale van de play-offs, ten koste van FC Emmen. Het werd het slotstuk van een zinderende halve finale. ,,NAC is gewoon mijn cluppie, dat ik hier belangrijk kan zijn is priceless .”

,,Iedereen sprong op mij omdat ik scoorde en op Nick Olij omdat hij de penalty's stopte. Maar ik heb ook al aangegeven: Dion Malone komt in de laatste minuut met een fantastische sliding. Als hij dat niet doet, wint FC Emmen. Alle credits voor hem”, was El Allouchi lovend over zijn ploeggenoten.

Penalty

Over zijn beslissende penalty: ,,Ik dacht: ik schiet 'm rechts. De keeper probeerde me van slag te brengen, maar ik bleef rustig. Ik koos bewust voor de laatste penalty, ik weet dat dat de beslissende kon zijn. Hij gaat er heerlijk in. Genieten. NAC is gewoon mijn cluppie, als ik dan belangrijk kan zijn is dat priceless.”

Het was de wedstrijd van strijdlust, vechten, overleven. ,,Als je het over NOAD hebt (Nooit Opgeven Altijd Doorzetten), dan was dit het perfecte voorbeeld. Niet goed voetballen, maar 120 minuten verdedigen.”

,,Vanavond nog even genieten, daarna gaat morgen de knop om. De focus op NEC. Wij zijn zo zelfverzekerd. We zijn zover gekomen. Dit mogen we niet meer weggeven”, aldus El Allouchi.

Bekijk hier het interview: