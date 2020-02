El Allouchi glundert na wereldgoal en geniet van veerkracht NAC: ‘Gegenpressing, hè’

Mounir El Allouchi was maandagavond tegen Jong Ajax opnieuw trefzeker. Waar hij woensdag tegen AZ nog één keer raak schoot, was het ditmaal twee keer prijs. Het leverde na een 2-0 achterstand een knappe zege op (2-4). Voor de camera's van FOX Sports deed de middenvelder zijn verhaal.

Vooral de tweede treffer was er een om in te lijsten. Na een belabberde uittrap van Ajax-doelman Kotarski nam El Allouchi hem van grote afstand in één keer op de pantoffel. Met succes. ,,Dat was de moeilijkste van de twee, ja. Het was geen geweldig veld en de bal hobbelde een beetje, maar ik raakte hem perfect.”

,,Maar dat is niet het allerbelangrijkste.” Direct geeft de teamspeler aan dat het vooral een prestatie van het gehele elftal was de 2-0 achterstand goed te maken. ,,Het klinkt makkelijk, maar terugkomen van die achterstand is echt een compliment voor ons hele team.”

Met Peter Hyballa als actieve inspirator langs de lijn liet NAC in Amsterdam nooit het hoofd hangen. De Duitse oefenmeester is precies wat de Bredanaars nodig hebben, geeft de glunderende El Allouchi aan. ,,Gegenpressing, hè.” Om er gauw aan toe te voegen dat Hyballa een juiste snaar lijkt te raken. ,,Hij brengt veel passie en power. Ik denk dat we dat als jonge groep ook nodig hebben. De passie aan de zijlijn, de intensiteit, dat zag je vandaag op het veld terug.”