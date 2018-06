El Allouchi: 'Geld is voor mij van ondergeschikt belang'

Dinsdag verlengde hij zijn contract met twee jaar waardoor hij tot de zomer van 2021 aan de Bredanaars verbonden is. ,,Ik ben jong en zie bij NAC veel mogelijkheden om een betere en completere voetballer te worden. Vorig jaar heb ik een mooie eerste stap gezet door alles te spelen, die lijn wil ik doortrekken. Bij een andere club had ik achteraan in de rij moeten aansluiten, terwijl ik weet wat ik hier heb. Ik ben hartstikke tevreden. Ik kom nu in een andere situatie terecht, omdat er meer van mij verwacht wordt. Vorig jaar was er twijfel en moest ik laten zien dat ik kon meekomen in de eredivisie. Nu moet ik de ploeg bij de hand nemen, dat is het volgende doel.”