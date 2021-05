El Allouchi blijft met NAC dromen van plek twee: ‘Zeker geloof ik in wonderen’

videoDe kans is heel klein, maar NAC kan op de slotdag nog direct promoveren naar de eredivisie. Mounir El Allouchi heeft de hoop nog niet opgegeven. ,,Zeker geloof ik in wonderen. Zolang de kans er is, moet je er voor gaan.”

De middenvelder van NAC zag na de wedstrijd tegen MVV (2-0) dat De Graafschap punten had laten liggen, dus dat de tweede plek nog mogelijk is voor de Bredase ploeg. ,,De kans is er. De Graafschap moet dan wel verliezen. Maar als je nu kijkt in wat voor potjes wij het hebben laten liggen, dan kun je jezelf wel voor je kop slaan. Dat is allemaal achteraf, daar kun je nu niks meer aan doen.”

De focus kan dus nog niet volledig op de play-offs. ,,Nu staat er nog een andere deur open, zolang die op een kiertje staat, probeer je binnen te vallen. We focussen ons op de wedstrijd tegen Cambuur. Als wij winnen en de rest verliest, staan we tweede. Zo niet, dan gaat de focus op de play-offs.”

Statistieken

Tegen MVV was El Allouchi verantwoordelijk voor de hele Bredase productie. ,,Als we met 2-0 hadden gewonnen en Sydney van Hooijdonk had er twee gemaakt, ging ik ook met een goed gevoel naar huis. Dat ik ze scoor is extra lekker. Een prima avondje voor mij.” Het brengt zijn seizoenstotaal op 13 treffers, ééntje minder dan topscorer Van Hooijdonk. ,,Een prima seizoen qua statistieken, daar ben ik blij mee. Dat ik daar het team mee help is alleen maar goed.”

Toekomst

El Allouchi heeft de laatste reguliere thuiswedstrijd met twee doelpunten dus prima afgesloten. Daar komt in de play-offs mogelijk nog een thuiswedstrijd bij. Maar het zou kunnen dat de Roosendaler vrijdag voor het laatst in een NAC-shirt in Breda heeft gespeeld. ,,Ja, ik denk wel eens aan mijn toekomst, aangezien ik in mijn laatste contractjaar zit.”

Maar de beslissing over zijn toekomst schuift hij voor zich uit. ,,Ik heb tegen mijn zaakwaarnemers gezegd: ik hoef niks te horen, of het nou NAC is of een andere club, dat komt pas nadat we hier op de Grote Markt hebben gestaan. Ik laat het op me afkomen.”

Bekijk hier het interview met El Allouchi: