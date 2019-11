El Allouchi: ‘Blij om terug te zijn en te scoren, alleen uiteindelijk heb je er weinig aan’

El Allouchi speelde tegen Jong Ajax vanaf rechts en kreeg zo weer een kans van trainer Ruud Brood. De middenvelder was de laatste weken zijn basisplaats kwijt en kwam tegen Almere City helemaal niet in actie. ,,Het was een lastige periode. Maar ik ben blij dat ik er weer ben en heb kunnen scoren. Alleen heb je er uiteindelijk weinig aan.”

,,Het was een lastige wedstrijd, zij waren stabiel, hebben goede spelers. Ze hadden vaak de bal, dus ik moest verdedigend mijn ding doen. Ik moest constant mee terug. In de tachtigste minuut was ik helemaal op”, legde hij uit. ,,We zitten in een moeilijke fase. Ik hoop dat de gifbeker op korte termijn leeg is. De enige manier om hier uit te komen is hard werken. Het cliché, maar wel waar.”