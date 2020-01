El Allouchi: ‘Bij vlagen goed gespeeld, maar hier moet je gewoon winnen’

videoBij Mounir El Allouchi overheerste net als bij veel NAC-spelers een dubbel gevoel na het 0-0-gelijkspel tegen Helmond Sport. ,,Het resultaat is slecht, maar kijkend naar het aantal kansen dat we hebben gecreëerd en ons spel kunnen we positief zijn.”

,,Bij vlagen hebben we echt goed gespeeld. We kregen vier, vijf honderd procent kansen. Als je niet scoort, dat klinkt heel cliché, maar dan wordt het moeilijk. Als er daar één van in gaat, win je. Maar over het spel kunnen we positief zijn”, legt de middenvelder uit die zich voor de zoveelste keer in de basis terug knokte.

,,Tussen de linies komen, volle bak druk, naar voor voetballen met een idee. We hebben er in Portugal veel op getraind en bij vlagen ging het vandaag heel goed. We hadden constant de bal. We zijn constant op zoek naar de voetballende oplossing. Dat ligt ons wel, gezien de voetballers die we hebben, we hebben geen ploeg voor de lange bal. In dat opzicht zijn we positief veranderd”, aldus El Allouchi.

In de laatste wedstrijd onder Ruud Brood begon hij op de bank, interim-trainer Willem Weijs ziet het wel zitten in de Roosendaler. ,,Als ik 99 keer word afgeschreven, kom ik de honderdste keer ook weer terug. Ik werk hard, ik kan mezelf niets verwijten. Ik kijk mezelf in de spiegel aan, ik ben de eerste die weet wat ik fout doe. Dat ik nu weer terug ben, is lekker. Dat de trainer vertrouwen in me heeft ook, maar ik moet het zelf laten zien.”