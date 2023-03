Eindelijk witte rook: Henk Valk wordt officieel de nieuwe NAC-directeur

Phi­lips-man Henk Valk topkandi­daat om NAC-directeur te worden

Het was al een tijdje bekend dat de topkandidaat om de nieuwe algemeen directeur van NAC te worden momenteel werkzaam is bij multinational Philips. Meerdere goed ingevoerde bronnen bevestigen nu dat de deze week uitgelekte naam van Henk Valk de persoon is om wie het gaat.