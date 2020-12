Eindejaarsrapport NAC: Olij, Haye en Van Hooijdonk uitblinkers

Lees hier de analyse van de eerste seizoenshelft.

De vijftien spelers met de meeste speelminuten en de trainer komen in aanmerking voor een beoordeling tussen de een en vijf sterren.

Keeper

Nick Olij ****

Verlengde als eerste en voorlopig enige speler met een aflopende verbintenis zijn contract. Met drie jaar en een naar verluidt gelimiteerde transfersom. In de promotiejacht is de betrouwbare doelman onmisbaar.

Verdedigers

Robin Schouten ***

Onopvallend degelijk. Schoutens versie onder Peter Hyballa, toen hij als een sneltreinvaart over de rechterkant denderde, is dit seizoen amper te zien.

Roger Riera **

Te veel persoonlijke fouten die NAC punten kosten. Niet de Riera van vorig seizoen, staat op de nominatie om te vertrekken. Zonde, want vorig jaar een rots in de branding.

Colin Rösler ***

Zwaar getroffen door het coronavirus. Wisselvalligheid troef, heeft de potentie door te groeien tot een volwaardige mandekker.

Moreno Rutten ***

Betrouwbaar. De beste verdediger van alle backs. Op rechts beter dan op links. Zijn open karakter past bij de club.

Jethro Mashart ***

Nooit langer dan twee wedstrijden op rij aan de aftrap. Bescheiden aan de bal, tactisch en verdedigend poreus. Moet vrezen dat hij geen nieuw contract krijgt.

Middenvelders

Thom Haye ****

Een klasbak, op en naast het veld. Als spelmaker trekt hij vlak voor de verdediging aan alle touwtjes, schuwt het betere beulswerk niet. De absolute baas. Haye verdient het podium van de eredivisie.

Lex Immers **

Het hoge verwachtingspatroon heeft de met het coronavirus besmette routinier vooralsnog niet ingelost. Loopt al maanden op zijn tandvlees. Toch heeft de clubleiding het vertrouwen dat de niet fitte Immers uit zijn winterdip komt.

Dion Malone ***

De aanvoerder valt steeds vaker op doordat hij de bal zomaar aan de tegenpartij geeft. Anoniem op het middenveld. Breker Malone moet meer brengen.

Lewis Fiorini ***

Hoger in de pikorde dan Yassine Azzagari. Trainer en spelers geven hoog op over de Schotse jeugdinternational die denkt in voetballende oplossingen.

Aanvallers

Nick Venema ***

Een ropportunist waar geen peil op te trekken is. Desondanks goed voor vier goals. Nadeel is dat hij geregeld een teamgenoot over het hoofd ziet, hij mist overzicht en de finesse voor de kleine ruimte.

Mario Bilate **

De ruil Finn Stokkers - Bilate is compleet verkeerd uitgepakt voor NAC. In 745 minuten eredivisie scoorde Stokkers zes keer namens RKC, tegenover één doelpunt (vanaf de stip) voor Bilate in 557 minuten. Daarbij is Bilate niet het aanspeelpunt waar NAC op gehoopt had.

Sydney van Hooijdonk ****

Topscorer met tien goals. Met rechts, met links, met het hoofd en vanaf de stip: de zelfverzekerde Bredase goalgetter is van alle markten thuis. Verantwoordelijk voor dertig procent van de NAC-doelpunten. Laat zich door niemand van de wijs brengen.

Huseyin Dogan **

Verdwijnt langzaam (definitief) uit beeld. In vier van de laatste competitieduels zonder speeltijd. Voor zowel Dogan als NAC komt een afscheid met wederzijdse instemming als geroepen.

Mounir El Allouchi ***

Altijd bruikbaar, altijd een zesje en altijd dienstbaar naar de trainer. Een van de eerste die Maurice Steijn op het formulier zet. Zes assists achter zijn naam.

Trainer

Maurice Steijn **

Als trainer sterk begonnen door de eerste zes wedstrijden te winnen, toch kritisch benaderd omdat het risicoloze spel niet past bij NAC waar men liever opportunistisch voetbal ziet. Als technisch manager weinig gelukkig met het vastleggen van Immers, Malone, Bilate, Moïse Adiléhou, DJ Buffonge. Eigenlijk is alleen Rutten een voltreffer.