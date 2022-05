Einde teleurstellend seizoen: NAC sneuvelt al in eerste ronde play-offs

Het seizoen zit erop voor NAC. De Bredanaars verloren thuis al van ADO en liepen zaterdag in Den Haag in het mes van de counter: 2-1. Zo komt aan een wisselvallig seizoen al in de eerste ronde van de play-offs een bitter eind.

Gezien het spelbeeld van afgelopen dinsdag (1-2 thuisnederlaag) was er vertrouwen in het Bredase kamp. Het beloofde een explosieve middag te worden. Voor aftrap was er georganiseerd vuurwerk namens de thuisclub. Vanuit het uitvak werden echter ook knallers afgestoken en op het veld gegooid.

Zo’n vlammend begin kende de wedstrijd niet. Edwin de Graaf had twee wijzigingen in petto: Michaël Maria begon op het middenveld (voor Ezechiel Banzuzi) en Moreno Rutten was de linksback (op de plaats van Jethro Mashart). NAC en ADO tastten voorzichtig af in de openingsfase. Bij de thuisploeg ontbrak nog altijd topscorer Thomas Verheydt.

Lat

Aan de bal was het matig wat NAC liet zien. Uit de spaarzame kansjes die de Bredanaars voor rust wisten te creëren had echter wel de 0-1 kunnen vallen. Na zeventien minuten raakte Mario Bilate de lat en op het halfuur zag de spits doelman Hugo Wentges redding brengen op een inzet op aangeven van Boris van Schuppen.

ADO Den Haag stelde daar enkel dreiging uit corners tegenover. Na rust moest NAC dus op zoek naar dat o zo belangrijke doelpunt en werd meteen de weg naar het Haagse doel ingezet. Wat speldenprikjes (schot Velanas en vrije trap) moesten het startsein van een veelbelovende tweede helft voor NAC. Richting het uitvak.

Voor ADO was het in de tweede helft tegenhouden geblazen en mikken op een counter. NAC zorgde voortdurend voor dreiging. De 0-1 was opnieuw heel dichtbij toen invaller Banzuzi (voor Ody Velanas) de lat raakte twintig minuten voor tijd.

Counter

Toen speelde verdediger Moïse Adiléhou al als stormram naast Bilate. NAC deed er alles aan om een verlenging af te dwingen en ging vol in de aanval. Achterin ontstond veel ruimte en daar profiteerde ADO van. Amar Catic wilde de bal voorzetten, Dion Malone probeerde dat te voorkomen en verschalkte onfortuinlijk zijn eigen doelman: 1-0. Amper drie minuten later maakte Dhoraso Moreo Klas er 2-0 van. De 2-1 van Banzuzi was voor de statistieken.

Zo eindigt het seizoen van NAC, sportief toch al zo wisselvallig en overschaduwd door randzaken, in een dikke onvoldoende. ADO Den Haag treft volgende week het FC Eindhoven van Rob Penders in de halve finale.

Opstelling NAC: Olij; Adiléhou, Malone, Bakker, Rutten; Maria, Van Schuppen, Welat; De Rooij, Bilate, Velanas (67. Banzuzi).

