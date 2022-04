Einde seizoen voor NAC-aanvaller Antonia: ‘Hij is nooit over een langere periode echt fit geweest’

Antonia kampt al geruime tijd met liesklachten. Zelfs als NAC zich plaatst voor de play-offs, zal de speler in de hele maand mei niet inzetbaar zijn. Zijn bijdrage blijft daardoor beperkt tot vier assists in zestien competitiewedstrijden waarin hij 893 minuten speelde. De invalbeurt in Emmen op 22 januari was de laatste keer dat Antonia in actie kwam.