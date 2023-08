Effectieve Boere solliciteert met gelijkmaker naar basisplaats tijdens generale repetitie NAC

De nummer 15 van het afgelopen seizoen in de Turkse Super Lig was de laatste tegenstander voordat NAC volgende week aan de Keuken Kampioen Divisie begint in de jacht op promotie. Een oefencampagne met veel potjes tegen amateurs (Hoeven, Beek Vooruit, Madese Boys en Zundertse selectie), serieuze testen in Sint Willebrord (tegen RKC Waalwijk en Excelsior) en op trainingskamp in Delden (overwinning op OFI Kreta, nipte nederlaag tegen Mamelodi Sundowns).

Het was de zomer van ambitieuze aanwinsten (onder meer Kemper, Janosek, Leemans) en beangstigende blessures (Omgba, Ómarsson). De basiself staat voor een groot deel. Al is het nog de vraag wie de strijd om de plaats onder de lat heeft gewonnen en hoe NAC de aanval gaat vormgeven. En of rechtsback Boyd Lucassen fit is, want anders start jeugdspeler Stef de Wijs, net als vrijdagavond het geval was.

Thomas Marijnissen

Opvallend genoeg was Thomas Marijnissen de gevaarlijkste man in een NAC-shirt voor rust tegen Alanyaspor, waar Leroy Fer in de basis stond. De Bredanaar kreeg aanvankelijk te horen dat hij deze zomer mocht vertrekken. Maar bij gebrek aan nieuwe aanvallers en bij afwezigheid van Matthew Garbett gloort ineens een basisplaats bij de competitiestart volgende week.

Als rechtsbuiten zorgde Marijnissen voor flink wat dreiging. Zo testte hij na 13 minuten de reflexen van de Turkse keeper en was hij drie minuten later aangever bij het schot van Javier Vet op de paal. De bedrijvigheid van de Bredase aanvaller is de bevestiging van de woorden van zijn trainer, die Marijnissen de verrassing van de voorbereiding noemde. Tegelijkertijd zegt het alles over de staat van de aanval van NAC, dat met een speler die weg mocht én een linksback op de flanken speelt.

NAC zocht de rust op met een 0-1-achterstand. Na 19 minuten passeerde Anderson Silva Roy Kortsmit na een aanval over de flanken. Kansen op de gelijkmaker waren er voor Dominik Janosek, de nieuwe attractie op het middenveld. Maar de Tsjech schoot een vrije trap net naast en werkte op aangeven van Marijnissen te zwak af.

Tom Boere

Na een uur spelen voerde Hyballa drie wissels door: Rowan Besselink, Tom Boere en Adam Kaied voor De Wijs, Jort van der Sande en Victor Wernersson. En het was een van de invallers die het deed na 68 minuten. Tom Boere, weer hij. Nadat hij er tegen vierdeklasser Hoeven al vier in had gelegd, vond hij ook tegen Alanyaspor het net. Aan één kans had hij genoeg.

De spits liep de bal bij de tweede paal binnen nadat Javier Vet een corner van Janosek met het hoofd verlengde. Zo solliciteerde hij weer nadrukkelijker naar een basisplaats bij de competitiestart tegen FC Dordrecht.

Hef oefenduel eindigde nog wat onvriendelijk toen een Turkse invaller rood kreeg omdat hij Boy Kemper een tik uitdeelde. De achtduizend toeschouwers in het Rat Verlegh Stadion zagen het zomeravondpotje eindigen in 1-1.

Opstelling NAC: Kortsmit; De Wijs (59. Besselink), Martina, Van den Bergh, Kemper (84. Van der Veldt); Janosek (85. Rached), Leemans, Vet (77. Agougil); Marijnissen (65. Jaddi), Van der Sande (59. Boere), Wernersson (59. Kaied).

Liveblog bekijk belangrijke updates Afgelopen: 1-1. 85. Nog twee wissels Rached en Van der Veldt voor Janosek en Kemper. 78. Rode kaart! Emircan Altintas krijgt rood. Hij is boos en geeft Kemper een tik in het gezicht. 68. 1-1 NAC Een corner van Janosek wordt verlengd door Vet en bij de tweede paal loopt Boere de bal binnen. NAC op 1-1. 66. Fraaie volley Kemper neemt aan op de borst en schiet gelijk. De keeper redt. 65. Wissel NAC Jaddi vervangt Marijnissen. 59. Drie wissels bij NAC In: Besselink, Boere en Kaied. Uit: De Wijs, Van der Sande en Wernersson. 53. Eerste kans tweede helft Anderson Silva schiet op doel, maar daar zit een NAC-verdediger tussen. Corner voor de Turken. 46. Tweede helft begonnen Stand: 0-1. Rust: 0-1 8.212 toeschouwers, roept Annie van Hooijdonk om. NAC - Alanyaspor is halverwege 0-1. 45. Aanval NAC Kemper komt ver op en wil de bal meegeven aan Van der Sande, maar daar zit een hand tussen. Vrije trap op een mooie plek, zo'n achttien meter van het doel. Janosek en Leemans achter de bal. Janosek schiet net naast. Daarna het rustsignaal. 41. Blessurebehandeling Boy Kemper zit op de grond en heeft behandeling nodig aan het gezicht, zo lijkt het vanuit hier. 36. Kans Alanyaspor Nu komen de Turken er weer dreigend uit. Eduardo kan schieten, maar goed verdedigd door NAC. Het leidt tot een corner. 33. Kans NAC Marijnissen legt terug, maar het schot van Janosek mist kracht. Dit had de 1-1 moeten zijn. 25. Corner NAC Een voorzet van Wernersson wordt tot corner verwerkt. 21. Buitenspel! Kemper kan ervandoor, maar de vleugelverdediger staat buitenspel. 19. 0-1 Alanyaspor Het is Anderson Silva die na een aanval over de flank oog in oog met Kortsmit koeltjes afrondt. NAC op achterstand tegen de nummer 15 van vorig seizoen in de Super Lig. 17. Kans NAC De ene na de andere kans creëert hij, Thomas Marijnissen. Nu komt hij naar binnen, kapt hij naar links en schiet hij over. 15. Nog een kans voor NAC Lekker begin van Thomas Marijnissen. Hij passeert zijn man, gebruikt zijn lichaam en bedient Javier Vet. De middenvelder schiet op de paal. 13. Schot NAC Marijnissen krijgt de bal voor de voeten en haalt hard uit. De doelman van de Turken heeft er moeite mee. Eerste kans voor NAC.

