Eerste training NAC op 26 juni, oefenduels met onder meer Lokomotiva Zagreb en Kortrijk

NAC en Brood spraken al met elkaar over toekomst, na het weekeinde meer duidelijk­heid

24 mei Of Ruud Brood aanblijft als trainer van NAC, wordt na het komende weekeinde duidelijk. Deze week heeft Brood (56) volgens ingewijden in alle openheid een eerste gesprek gehad met de directeuren Luuc Eisenga en Tom Van Den Abbeele om inzicht te krijgen in de nieuw te varen koers.