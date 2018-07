Eerste testcase NAC in beeld: Vuurwerk, Drenthe en weerzien met oude bekende

Manchester City stalt voormalig PS­V-ta­lent Braaf tijdelijk in Breda

13 juli Manchester City heeft de vijftienjarige Jayden Braaf tijdelijk in Breda gestald. Het talent, dat onlangs overgenomen werd van PSV, komt tot zijn zestiende verjaardag niet in aanmerking voor een werkvergunning in Engeland. Daarom moest een noodoplossing gevonden worden.