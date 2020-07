Eerste oefenduel NAC in beeld: Van Hooijdonk op dreef, Hunte op proef en eerste minuten voor Kali

column Uitgekleed door een schimmige ex-employee: laat dit een wake-up call zijn voor het ‘nieuwe NAC’

14:31 Behoedzaam loopt de ex-medewerker op het voor hem zo bekende parkeerterrein. Het tempo van de pas wat sneller dan normaal, de blik naar de grond gericht. ‘Het zal toch niet zo zijn dat er een paar idioten verhaal komen halen zeker?’, had hij zich in de rit naar Breda hardop afgevraagd. Loerend door zijn wimpers ziet hij geen tekenen van een bloeddorstige menigte. Gelukkig maar. ‘Ah, daar is de voordeur al’, denkt hij.