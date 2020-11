Eerste eredivisietreffer voor voormalig NAC-parel Van Hecke

De 20-jarige Zeeuw geniet sinds zijn transfer naar Heerenveen (dat hem huurt van Brighton & Hove Albion) het vertrouwen van trainer Johnny Jansen. In alle eredivisieduels had Van Hecke een basisplaats. In zijn zesde competitiewedstrijd was het voor het eerst raak. In de 26ste minuut kopte het talent raak uit een corner van Joey Veerman (0-2).