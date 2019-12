Eerste divisie halverwege: NAC terug te vinden op plek zeven

video Boussaid: ‘Tweede helft helemaal gedomi­neerd’

13 december De teleurstelling was groot bij Othmane Boussaid na de thuisnederlaag tegen FC Den Bosch. De vleugelspeler zoekt de lichtpuntjes in het spel voor rust. ,,Na die 1-1 hadden we ook de 2-1 en 3-1 moeten maken.”