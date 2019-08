Eerste Avondje NAC in beeld: handvol goals, twee assists van de debutant en drie topscorers

Breda ontwaakt zaterdag met een grote glimlach op het gezicht. De Parel van het Zuiden is na de ruime zege op Helmond Sport (5-1) nu koploper van de eerste divisie. Een fotoserie van een flitsend eerste Avondje NAC.

Nog voor iedereen goed en wel op zijn plek zat in het Rat Verlegh Stadion, lag de eerste al in het netje. Mounir El Allouchi vlamde op doel, Finn Stokkers was er als de kippen bij om de rebound te benutten; zijn eerste officiële doelpunt voor NAC.

Ruud Brood had tijdens de eerste thuiswedstrijd een basisplaats voor Pele van Anholt in petto. Hij kreeg rechts achterin de voorkeur ten opzichte van Robin Schouten. Op dit beeld vecht Van Anholt een duel uit met NAC-huurling Diego Snepvangers. Laatstgenoemde kon geen potten breken, maar kon wel op applaus rekenen van het Bredase publiek toen hij in de tweede helft vervangen werd. Ook Daan Klomp, eveneens gehuurd van NAC, had een basisplaats bij Helmond Sport.

Aan Bredase zijde maakte Huseyin Dogan zijn debuut. Twee dagen nadat hij zich aan NAC had verbonden, kwam hij op de training hard in botsing met een teamgenoot. Hij hield daar een hersenschudding en een dikke lip aan over. Daardoor miste hij de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. Vrijdag speelde Dogan met een bitje in om zijn gebit te beschermen. Hij leverde zijn bijdrage in de vorm van twee assists en sprak voor de camera van BN DeStem van een prima debuut.

De tweede treffer was van Belgische makelij. Er ging een heerlijke aanval aan vooraf. El Allouchi zette via de hak de combinatie op met Dogan. De debutant legde af op Verschueren en de reserveaanvoerder tekende zo voor zijn tweede treffer van het seizoen.

Dan was het de beurt aan de kleine grote uitblinker. El Allouchi leverde het schot waaruit de eerste goal uit de rebound viel, was goed voor de voorassist bij de tweede treffer en wilde dolgraag zelf ook op het scorebord komen. Een fraaie volley uit een dito crosspass van Van Anholt belandde op de voeten van de doelman en had een beter lot verdiend. De herkansing volgde tien minuten later. Van buiten het zestienmetergebied schoot hij de bal in de verre hoek: 3-0.

Nee, dan de vierde treffer. Dogan (ook aangever bij de tweede Bredase goal) leverde de bal in bij Luka Ilic. De Servische wervelwind op de rechterflank, sowieso al lastig af te stoppen, gooide er een versnelling uit, liep zijn man voorbij en schoot de bal vanuit een moeilijke hoek onder de doelman door. Ook hij staat nu op twee doelpunten.

Na rust ging de voet van het Bredase gaspedaal af. NAC slikte ook zijn eerste tegentreffer van dit seizoen. Die kwam uitgerekend van de voet van een jongen die niet ver van de Baroniestad vandaan woont. Dongenaar Robert Mutzers, in 2015-2016 nog amateurvoetballer bij vv Dongen, benutte de rebound nadat Nick Olij de bal losliet.

Het laatste woord was voor de man van de avond. El Allouchi hield het hoofd koel in het zestienmetergebied en tekende een minuutje of tien voor affluiten voor de eindstand: 5-1. Samen met Verschueren en Luka Ilic is de middenvelder nu topscorer met twee doelpunten. Na zijn treffer werd door het hele stadion zijn naam gescandeerd. Voor de camera van BN DeStem zei hij te genieten van de steun van het publiek.