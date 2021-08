Eerste Avondje NAC begint ouderwets gezellig en eindigt met een enorme kater

Kip-pen-vel. De haarzakjes op de armen gaan één voor één overeind staan als een opkomende metershoge wave die door het stadion raast. Het verzwelgende geluid dat bij aanvang van NAC - Telstar over de tribunes golft in wat de grootste sociale ontmoetingsplaats is van Breda, bezorgt rillingen van intens genot over het verwachtingsvolle lichaam. Een weerzien met hoe het ooit was en eens weer zal zijn. Het eerste echte Avondje NAC in coronatijd is een feestje waar tienduizend mensen van in vervoering raken.

Seuntjens is tegen Telstar zijn gewicht in goud waard. Aanvankelijk dan, want waar niemand meer op rekent, gebeurt dan toch laat op de avond. De bebaarde grijsaard gidst zijn team als groepsoudste naar een comfortabele lijkende 2-0-voorsprong. Onbaatzuchtig is hij wanneer Odysseus Velanas hem de diepte in stuurt. Hij kijkt, wacht, kapt en legt af op Pjotr Kestens. De man van de blote voeten, als onderdeel van een voetbalproject speelde hij in de jeugd van Zulte Waregem vier jaar zonder schoenen, tikt gretig en dapper bij de tweede paal binnen.

Volledig scherm Ralf Seuntjens (l), Odysseus Velanas en Pjotr Kestens vieren de 1-0. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Strand

Duizenden mensen schreeuwen het uit van vreugde. Dat publiek na een seizoen lang televisie kijken in groten getale welkom is, tweederde van de stadioncapaciteit mag worden gevuld, is voel-, hoor- en zichtbaar. Maandenlang kon de gekrente achterban zijn mening doorgaans alleen op social media uiten. De lichte versoepelingen van het coronabeleid brengen daar verandering in. Als een waakhond die op het huis van zijn baas past, zijn de supporters de hoeder van hun club.

In het zicht van de camera’s, op de reling van de eretribune, een spandoek van supportersgroep Breda Loco’s. De tekst ‘De club in de brand, directie op ‘t strand’, verwijst naar de recente vakantie van algemeen directeur Mattijs Manders. In een periode dat de selectie wordt samengesteld en hij de enig tekenbevoegde persoon is binnen de organisatie, genoot hij van de Spaanse zon. Ongetwijfeld speelt het chagrijn rond het vertrek van ‘Mister NAC’ Ton Lokhoff als technisch directeur, na een knetterende machtsstrijd, mee in de boosheid.

Volledig scherm Spandoek van de supporters gericht aan algemeen directeur Mattijs Manders. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Opveren doet het Rat Verlegh Stadion als Seuntjens aan de bal is. Bij de 2-0 stuurt hij de sprintende Velanas met een verfijnd balletje de diepte in waarna de lopende middenvelder de bal keurig in het doel schiet. Een in de korte hoek tegendraads ingeschoten vrije trap van Thom Haye, hij heeft zich bij de kapper een blonde coupe aangemeten, draait even later via de deklat terug op de piekfijn gemaaide grasmat.

Specialisten

Kaj de Rooij zit in een andere modus. De aanhoudende pijn in de hamstring zorgt voor hoofdbrekens. Een verrekking of scheurtje, zoal bij rechtsback Moreno Rutten, is het niet. Er schijnt een zenuw klem te zitten waardoor hij in de wachtstand staat. De Rooij is bij verschillende specialisten langs geweest, zonder dat het concreet resultaat heeft opgeleverd. Het moet tot een gevoel van onmacht leiden bij de dartele aanvaller. In zijn eerste jaar NAC kende hij een valse start met een pittige knieblessure die hem zes competitieduels kostte, dit seizoen blesseerde hij zich in de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding.

Danny Bakker (kuit) legt in de rust van NAC - Telstar het loodje en wordt vervangen door Colin Rösler. Zijn ongelukkige optreden tegen VVV, voornamelijk als rechtsback, heeft de mandekker moeten bekopen met een plek op de bank. En tot overmaat van ramp valt invaller Vieiri Kotzebue (schouder) na vier minuten geblesseerd uit.

Terug naar waar het begon. Kansen missen kan Seuntjens ook. Hij die liefkozend de Ravanelli van de Haagse Beemden wordt genoemd, laat twee dotten van mogelijkheden onbenut. Het komt NAC duur te staan, omdat Gyliano van Velzen in het laatste kwartier tweemaal scoort. 2-2 in plaats van 3-0. Ayouba Kosiah heeft in extremis de winnende op zijn linkerschoen, maar schiet over. De avond die ouderwets gezellig begint, eindigt met een enorme kater.

Volledig scherm Ter nagedachtenis aan de overleden Erwin Smits. © Pro Shots / Marcel van Dorst