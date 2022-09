‘Eerlijk is eerlijk, een uitzwaaimoment voor Mario Bilate zou ongepast zijn en dat is best jammer’

NAC=Breda officieel de nieuwe eigenaar van NAC na bezoek aan de notaris

De allerlaatste horde is genomen in het overnameproces dat NAC ruim een jaar in zijn greep heeft gehouden. Ruim een week nadat de KNVB en de gemeente Breda groen licht gaven voor de overname, maakt NAC=Breda melding van het feit dat alle documenten die nodig zijn voor de aandelenoverdracht officieel getekend zijn bij de notaris.

11 augustus