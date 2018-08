Eenzame spits Te Vrede baalt: 'Waar lag het aan? Tja, waar lag het niet aan?'

Toch wel. De NAC-spits die nooit werd bereikt, vervolgt: ,,Natuurlijk is AZ beter, maar als je zo afgaat..." De ogen van Te Vrede spuwen vuur. De vraag stellen, is de vraag terugkrijgen, uit pure woede. ,,Waar lag het aan? Tja, waar lag het niet aan? We zijn op elk vlak afgetroefd. Is het scherpte, is het kwaliteit? Het is alles bij elkaar, denk ik."