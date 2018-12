Een moeilijke fase in de carrière van El Allouchi? 'Je moet de dingen niet groter maken dan ze zijn'

In de catacomben van het Mac3Park-stadion staat Mikhail Rosheuvel na afloop van de 0-0-wedstrijd tegen PEC Zwolle de pers te woord zoals hij die avond ook over het veld draafde; in een shirt met korte mouwen. ,,Onbegrijpelijk", schudt Mounir El Allouchi lachend het hoofd. ,,Respect hoor. Ik vind jongens die in deze kou met korte mouwen spelen echte strijders, maar ik zal het van mijn leven niet kunnen."