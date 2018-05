Eén jaar geleden: Operatie Eredivisie wordt succesvolle NAC-missie

Terugblik28 mei 2017 is een datum die bij de NAC-supporter een grote glimlach op het gezicht tovert. Onder bezielende leiding van de in de winterstop aangestelde trainer Stijn Vreven, denderen de Bredanaars door de play-offs. Bezig aan 'Operatie Eredivisie'. Met die bewuste zonovergoten lentedag als grote climax.

In Nijmegen moet NAC tegen eredivisionist NEC een 1-0 voorsprong zien te verdedigen. In de Goffert resulteert de 1-4 overwinning in een volksfeest, een eruptie van vreugdetranen en een terugkeer op het hoogste niveau. Gedirigeerd door Belgische spits Cyriel Dessers, die met drie goals het grootste aandeel heeft.

BN DeStem blikt terug met tien momenten.

Matchpoint

,,Alsof ik hallucineerde. Die bal zie ik nog binnengaan. En ik zie, nee... ik hoor het stadion ontploffen. Ik liep naar de cornervlag en kreeg geen adem meer... Ik was in trance en wist niet meer waar ik was. Een van de mooiste momenten uit mijn leven."

Cyriel Dessers kan zijn oren en ogen niet geloven. De Belgische publiekslieveling schiet NAC in de slotfase van het heenduel met NEC op voorsprong. Tegen de verhouding in, want NEC domineert en creëert de beste kansen. Een slordigheid in de Nijmeegse defensie wordt meedogenloos afgestraft. Giovanni Korte reageert en zet zijn kompaan in de voorhoede voor de doelman. Dessers rondt accuraat af. Het Rat Verlegh Stadion explodeert en ruikt de eredivisie.

Finale

,We verwachten een heel intense, zware, moeilijke wedstrijd. Dat is ook normaal als de belangen zo groot zijn. Wij gaan op leven en dood spelen om in de eredivisie te geraken.’’

Trainer Stijn Vreven rekent zich na het eerste duel nog niet rijk. De Belgische oefenmeester waakt voor verslapping en weet wat zijn ploeg in Nijmegen te wachten staat. Als een Spaanse torero zweept hij zijn manschappen op.

Volledig scherm Stijn Vreven instrueert, dirigeert en motiveert zijn ploeg de volledige negentig minuten in Nijmegen. © ANP

Video-ref

Giovanni Korte wordt al vroeg in de openingsfase door zijn directe tegenstander onreglementair afgestopt, maar arbiter Kevin Blom is het incident ontgaan. Door de aanwezigheid van de videoscheidsrechter kan Blom alsnog de beelden raadplegen. Vreven kijkt met hem mee. Mede dankzij deze beelden krijgt NAC een strafschop.

Volledig scherm Stijn Vreven kijkt met Kevin Blom het penaltymoment terug. © Pro Shots

Voorsprong

,,Ik heb een filmpje gezien dat de parkeerplaats bij het stadion na de 0-1 ontplofte, dat is met geen pen te beschrijven."

Goudhaantje Dessers benut de strafschop. NAC komt op voorsprong in het hol van de leeuw. Virtueel staat het nu 0-2, waaraan toegevoegd moet worden, dat NAC een uitdoelpunt gemaakt heeft. Doelman Jorn Brondeel mag nu twee doelpunten incasseren. In Breda, waar de supporters massaal verzameld zijn op de parkeerplaats naast het stadion, gaat het helemaal los.

Spanning terug

,,NEC was vooraf heel zelfverzekerd: 'Wij waren beter in Breda en maken het thuis gewoon af', zeiden ze in de interviews. In Breda keken 20.000 mensen naar een scherm, de druk was gigantisch."

Wederom ontgaat Blom een overtreding in het zestienmetergebied. Dit keer echter aan de andere kant. Groeibriljant Bart Meijers glijdt enthousiast zijn directe tegenstander van de bal, maar wordt later door de videoscheidsrechter gecorrigeerd. Het is Gregor Breinburg die de hoop in de nagelbijtende Goffert terugbrengt. De mannetjesputter van NEC schiet de bal keihard door het midden, Brondeel gaat de hoek in.

Volledig scherm Gregor Breinburg maakt de gelijkmaker door een strafschop hard door het midden te schieten. © Pro Shots

De beslissing

,,Weinig mensen geloofden in ons, maar we zijn altijd dicht bij elkaar gebleven. Er heerste een sterke en diepe overtuiging dat we de klus konden klaren. And the right guys were hot at the right time."

Aanvoerder Shane O'Neill is een sta-in-de-weg in de 'finale'. De Amerikaan gooit zich voor ieder schot en is de leider van het elftal. Nadat Cyriel Dessers na een prachtige aanval de geel-zwarten weer op voorsprong heeft geschoten, beslist Giovanni Korte het duel. Na magistraal voorwerk van het van Manchester City overgekomen Spaanse wonderkind Manu García. Dan wordt duidelijk dat NAC aan het langste eind gaat trekken. Dessers maakt uiteindelijk aan alle onzekerheid een einde: 1-4.

Volledig scherm Giovanni Korte werkt af en beslist het duel met NEC: 1-3. © Erik Pasman PRO SHOTS

Eindsignaal

,,Ik ben zo blij voor de spelers maar eigenlijk nog meer voor de supporters. Zij hebben ons zo goed gesteund. Het stadion zat alle thuiswedstrijden vol. Onze supporters verdienen een club die in de eredivisie uitkomt. NAC hoort in de eredivisie."

Stijn Vreven heeft het geflikt. In amper vijf maanden tijd heeft hij zijn eerste missie in dienst van NAC voltooid. Als Kevin Blom het spektakelstuk in Nijmegen afblaast, heeft NAC zich verzekerd van een plaats in de eredivisie. Na twee jaar verlaat de volksclub de Jupiler League. Wat voor taferelen zich dan in Breda afspelen, hebben de hoofdrolspelers op dat moment nog geen weet van.

Volledig scherm Het laatste fluitsignaal. NAC is terug in de eredivisie. © ANP

Verlossing

,,Ik dacht dat ik veel had meegemaakt in mijn carrière, maar dit overtrof alles. De immense blijdschap, de mensenmassa's, de uitbundigheid. Niet alleen na de promotie, maar ook de dagen ervoor. Ik heb het vanaf een afstandje als iets heel speciaals ervaren."

Duizenden mensen hebben zich in Breda op P5 verzameld, de parkeerplaats naast het Rat Verlegh Stadion. Supporters vliegen elkaar in de armen, laten de tranen de vrije loop en vieren de terugkeer van hun club op het hoogste niveau. Een volksfeest is losgebarsten. Het feest zal tot diep in de nacht duren, waarna de supporters zich een dag later op de Grote Markt nog een keer kunnen verenigen.

Grote Markt

,,Ik had de eer om als laatste het podium op te mogen om te worden toegezongen. Er werd zelfs vuurwerk afgestoken... Geweldig. Dat vergeet ik nooit meer."

Cyriel Dessers wordt een volksheld in Breda. De play-offs zijn door de Belg gedomineerd. Een dag na zijn drieklapper wordt NAC ontvangen op een uitzinnige Grote Markt. Het levert heroïsche beelden op. De tapkranen draaien overuren en Breda staat op zijn kop.

Volledig scherm De NAC-selectie verzamelt zich op de Grote Markt. © ANP

Missie voltooid

,,Toen ik hier begon was het hoogst haalbare instromen in de tweede ronde van de play-offs. Niemand dacht aan promotie, maar op de laatste speeldag hebben wij alle doelstellingen gehaald. In de play-offs is alles in elkaar gevallen met een tikkeltje geluk in de finale. Het was een heerlijke cocktail."