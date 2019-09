Edwin van Baal nieuwe rvc-voorzitter van NAC, Geert van Poppel vertegenwoordigt supporters

De 45-jarige Van Baal komt uit de vastgoedwereld en is directeur van Slokker Bouwgroep en naar eigen zeggen een NAC-supporter. De belangrijke portefeuille van technische zaken wordt aan Haarman (51) toevertrouwd die eind jaren tachtig kort als voetballer bij NAC actief was. De Dordtenaar heeft zich na zijn voetbalcarrière toegelegd op het runnen van een adviesbureau en is in te huren als spreker.

Clubraad

De voorzitter van de Clubraad, de 39-jarige Van Poppel, behartigt in de vijfkoppige rvc de belangen van de supporters. De enige vrouw van het stel, Van den Broek (55) is belast met financiën en is volgens de Bredase club een ervaren toezichthouder die haar sporen verdiend heeft in het bedrijfsleven. Coppens (commercie) is zoals bekend de enige die is overgebleven uit de vorige rvc waarvan voorzitter Joost Gielen per 1 juli is afgetreden.