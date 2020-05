Edin Sprečo: een kanjer van een spits

Edin Sprečo had alles in zich om een topper te worden, zegt zijn voormalig NAC-trainer Bob Maaskant. “Is hij overleden? Oh, dat wist ik niet”, kijkt Maaskant op van het droevige nieuws dat Sprečo op 12 mei op 73-jarige leeftijd is heengegaan. “Voetbaltechnisch was het een kanjer, eentje met een fantastische techniek en uitstekend schot. Hij was alleen een beetje lui.”

Het is midden jaren zeventig gemeengoed dat NAC spelers uit het Joegoslavië van president Tito haalt. Maaskant: “Het is begonnen met Nikola Budisic, een geweldig mens. Later had Budisic voorinformatie over spelers uit Joegoslavië en tipte hij ons. Scouts hadden wij niet. Ik stapte op vervolgens op het vliegtuig om een speler te gaan bekijken. Voor de onderhandelingen ging ik overigens nooit alleen, er was altijd een bestuurslid mee.”

In het seizoen 1975/1976 heeft NAC naast verdediger Budisic ook spits Sprečo in dienst, terwijl in de laatste drie maanden van de competitie middenvelder Miroslav Vardic de gelederen komt versterken. Bredaas clubicoon Addy Brouwers: “Vardic was absoluut een versterking voor ons elftal. Wat je nu een box-to-box speler zou noemen met veel loopvermogen. Een bescheiden jongen waar je een beroep op kon doen. De Joegoslaven pasten zich in die tijd makkelijk aan en traden nooit op de voorgrond. Harde werkers waren het, zonder poespas.”

Volledig scherm Bob Maaskant. Archieffoto © Auke Pluim

Op de Balkan verlopen de onderhandelingen volgens een vast patroon. Maaskant: “Meestal zaten we met een man of tien aan tafel. Kwam je er niet uit, werd de koffer met dollars tevoorschijn gehaald en en contant afgerekend in de plaatselijke pub. Geen idee hoe ze dat onderling verdeelden. We namen Sprečo destijds na het afrekenen gelijk mee. Laten we zeggen dat NAC destijds rond de ton in guldens betaalde, in die orde van grootte. Voetballers van dat niveau waren in Joegoslavië beter en goedkoper dan in Nederland.”

Sterke spits

In de herinnering van Brouwers, die diep in zijn geheugen graaft, is Sprečo een man met een groot postuur. Een sterke spits, goed met het hoofd ook. Met 7 goals in 25 wedstrijden topscorer in het seizoen 1975/1976 waarin NAC als elfde eindigde in de eredivisie. “Hij had een wat aparte manier van lopen, hij sleepte als het ware met zijn been en voetbalde op kracht. Zo’n ouderwetse spits die erin kleunde. Als verdediger had je een lastige middag als je tegen hem speelde.”

“Sprečo was een ontzettend aardige gozer”, zegt zijn oud-trainer Maaskant over de telefoon terwijl hij zijn boodschappen doet, “maar hij was ook gewoon wat lui. Op trainingen hing hij dan tegen een muurtje aan of over de kleine goaltjes. Omdat hij te weinig arbeid leverde, is hij na een seizoen weer vertrokken.”

Einde carrière

Sprečo keert terug naar Bosnië, terug naar Željezničar uit Sarajevo waarmee hij in 1972 de Joegoslavische landstitel heeft gewonnen. In 1977 trekt hij voor de tweede keer naar West-Europa en is twee seizoenen actief bij het Franse Stade Rennes. Na nog eens twee jaar bij het Bosnische Iskra Bugojno beëindigt hij in 1981 zijn carrière. In zijn geboorteplaats Sarajevo overlijdt Sprečo op 12 mei 2020.