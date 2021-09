Dubbele gevoelens Penders na verslaan NAC: ‘Het toezingen van de supporters deed wat met me, ik gun ze het allerbeste’

Rob Penders versloeg vrijdagavond zijn voetballiefde NAC. De oefenmeester uit Roosendaal was met zijn FC Eindhoven een maatje te groot voor de Bredanaars (2-0). Het clubicoon van de Parel van het Zuiden was blij, maar voelde ergens in zijn hart ook een beetje pijn.

,,Ik gun NAC het allerbeste, dat gaat niet veranderen”, geeft Penders direct na de wedstrijd aan. Het is enkele minuten nadat hij de Bredanaars, waar hij middels een telefoontje na bijna twintig jaar trouwe dienst de deur werd gewezen, over de knie heeft gelegd. De afsluiter van een week waarin hij als clubicoon van NAC hoofdonderwerp van gesprek was. ,,Dit zijn speciale wedstrijden. Dat heeft het elftal waarschijnlijk ook aan mij gemerkt. Maar dan is het lekker om het winnend af te sluiten.”

Quote NAC is een club die hier niet thuishoort. Ik gun ze echt het allerbeste. Dat gevoel verandert niet. Dit was een wedstrijd op zich, die wil ik winnen, maar natuurlijk houdt de situatie bij NAC me bezig. Rob Penders

Slechts een klein kwartier had FC Eindhoven nodig om een machteloos NAC via het kastje en de muur tot figurant te declasseren. Met de ziel onder de arm stuurt hij zij die hem jarenlang op handen droegen terug naar de westkant van de provincie. Hij heeft ze overrompeld. ,,Het eerste kwartier was misschien wel het beste kwartier van het seizoen. We spraken af vol druk te zetten en de aanval te zoeken. En de eerste minuut kregen we al een kans om de 1-0 te maken. NAC, eerlijk is eerlijk, daarna ook. Maar vanaf dat moment hadden we het heft in handen.”

,,Als trainer houd je altijd twijfel.” Op de vraag of Penders überhaupt onrustig op de bank heeft gezeten, antwoordt hij als een echte oefenmeester. Hoewel NAC buitens een poeier van Boris van Schuppen op de paal nooit het mes op de keel van de blauw-witten krijgt, is de Roosendaler steeds bezig. Coachen, wijzen, overleggen. ,,Dat moet je ook doen om scherp te blijven. Met alles moet je rekening houden.”

Waardering NAC-achterban raakt Penders diep in het hart

Middels een gezongen drieluik tonen de meegereisde NAC-supporters vrijdagavond hun waardering voor Penders. Voor, tijdens en na de wedstrijd wordt zijn naam gescandeerd. Het raakt de normaliter stoïcijnse rots in de branding van weleer diep in het hart. ,,Dat doet wel wat met me. Ik ben twee jaar weggeweest. Als je dat dan hoort, is het een compliment met terugwerkende kracht. Daar ben ik blij mee.”

Quote Je merkte het thuis ook. Deze wedstrijd leefde iets meer dan normaal. Het is straks leuk thuiskomen. Rob Penders

,,Het doet ook zeker pijn.” De nijpende situatie waarin NAC bivakkeert, laat Penders niet koud. ,,NAC is een club die hier niet thuishoort. Ik gun ze echt het allerbeste. Dat gevoel verandert niet. Dit was een wedstrijd op zich, die wil ik winnen, maar natuurlijk houdt de situatie bij NAC me bezig.”

Fijn thuiskomen na drukke week

Een knuffel van zijn kroost na een stiekem toch wel spannende week valt hem na het laatste fluitsignaal ten deel. Zijn dochter spreekt hem glunderend toe. Penders neemt het met veel liefde en opluchting in ontvangst. Er staat een punt achter een drukke week. ,,Je merkte het thuis ook. Deze wedstrijd leefde iets meer dan normaal. Het is straks leuk thuiskomen.”