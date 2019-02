Druk op NAC neemt toe: is resultaat tegen FC Groningen cruciaal in strijd om handhaving?

Het zijn bittere tijden in voetbalstad Breda. NAC is op dramatische wijze uit de winterstop gekomen en heeft de concurrentie langzaam zien weglopen. Inmiddels is de rode lantaarn enkele weken in bezit en is slechts nummer zeventien De Graafschap nog in het zicht. Twee punten is de achterstand op de Superboeren, terwijl het doelsaldovoordeel door NAC de afgelopen weken verdwenen is. Het is alarmfase één voor de Parel van het Zuiden.