Droomtransfer Mike van Beijnen: van Jong NAC naar Barcelona B

De Bredanaar tekent een contract voor twee jaar met een optie voor een extra jaar en wordt in navolging van Ludovit Reis (FC Groningen) de tweede Nederlander die komend seizoen namens Barcelona B in de Segunda Division B zal uitkomen. De overstap van Van Beijnen van Jong NAC naar de Catalaanse grootmacht mag gerust opzienbarend genoemd worden die hem transfervrij overneemt van de eerstedivisionist.

Tot een debuut in de Bredase hoofdmacht kwam het niet voor Van Beijnen die eerder in de opleiding van PSV en Willem II zat en het voetballen leerde bij de amateurclubs SAB en The Gunners. De Spaanse landskampioen laat weten dat een transferclausule van 100 miljoen euro is opgenomen in de overeenkomst met de verdediger.

De vader van Van Beijnen (20), Bredanaar Ali Dursun, is tevens de zaakwaarnemer van Frenkie de Jong die voor een recordbedrag van 86 miljoen door FC Barcelona van Ajax is overgenomen. Vandaag (donderdag) verbleef Dursun in Utrecht om de presentatie van Tommy van Butselaar bij te wonen, de 16-jarige spits die door FC Utrecht van NAC is overgenomen en die hij begeleid; hij was dus niet aanwezig bij de officiële presentatie van zijn zoon in Barcelona. De belangen van zijn Mike van Beijnen worden door Kenan Mert behartigd.